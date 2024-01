Podatek od psa to potoczna nazwa opłaty, którą należy każdego roku zapłacić w większości urzędów gminy lub miasta. Są jednak osoby, które z mocy prawa są zwolnione z tego obowiązku. Kto znajduje się na liście osób zwolnionych z konieczności uiszczania opłaty od posiadania psa? I ile wynosi podatek za psa w 2024 r.?

Opłata od posiadania psa formalnie nie jest żadnym podatkiem. To rodzaj opłaty, której wysokość uchwalana jest przez samorząd - radę gminę lub radę miasta. Co ciekawe, podatku za psa samorząd wcale nie musi pobierać. Może z niego zrezygnować, choć gminy robią to zwykle niechętnie, licząc każdy grosz spływający do budżetu od mieszkańców.

Podatek za posiadanie psa ustalany jest w przez radę gminy lub miasta. Jego maksymalna wysokość podlega aktualizacjom. Od 1 stycznia 2024 r. posiadacze psów mogą zapłacić maksymalnie 173,55 zł rocznie (podwyżka w stosunku do roku 2023 wyniosła prawie 23 zł).

Ważne Kwota 173,55 zł jest górną stawką na 2024 r. To znaczy, że władze gminy lub miasta nie mogą pobrać od mieszkańców posiadających psy więcej niż ta kwota (w skali roku). Mogą jednak pobrać mniej lub całkowicie zrezygnować z pobierania podatku za psa.

Aby uzyskać informację o tym, czy w naszej miejscowości podatek od psa jest pobierany i ile on wynosi, powinniśmy skontaktować się z naszym urzędem miasta lub gminy. Podatek od psa można zapłacić w kasie miejscowego urzędu miasta lub gminy albo przelewem na konto bankowe wskazane przez urząd.

Zasada jest prosta: podatek płacą osoby posiadające psy, które mieszkają w gminie, która ustaliła taką opłatę. Jeśli w naszej gminie jest opłata za psa, to musimy ją zapłacić.

Co grozi za niezapłacenie podatku za psa?

Niezapłacenie podatku za psa w gminie, która wprowadziła taki obowiązek, może spowodować nawet odpowiedzialność karnoskarbową.

Czy trzeba zgłosić posiadanie psa?

Zgłoszenie posiadania psa jest obowiązkowe w gminach, które pobierają opłatę od posiadania psów.

W przypadku ras niebezpiecznych, w każdym przypadku (niezależnie od gminy), obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia połączonego z opłatą skarbową w wysokości 82 zł.

Niebezpieczne rasy psów podlegające obowiązkowej rejestracji:

amerykański pit bull terrier;

pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

buldog amerykański;

dog argentyński;

pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

tosa inu;

rottweiler;

akbash dog;

anatolian karabash;

moskiewski stróżujący;

owczarek kaukaski.

Konieczność zapłaty podatku od psa w gminie, która wprowadziła taką daninę, nie dotyczy wszystkich mieszkańców. Część osób jest zwolniona z tego obowiązku.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku za psa w 2024 r.?

osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzącej samodzielnie gospodarstwo domowe

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

osoby z orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności jeśli pies jest psem asystującym.

Ważne W powyższych przypadkach zwolnienie dotyczy jednego psa. Jeśli mamy więcej psów, to za drugiego i każdego kolejnego pobierana jest opłata.

Zwolnienie z opłaty za jednego lub dwa psy obowiązuje też w przypadku opłacania podatku rolnego od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy.