W obliczu rosnących rachunków za ogrzewanie, termomodernizacja staje się kluczowym krokiem dla właścicieli domów jednorodzinnych. Gospodarstwa coraz chętniej inwestują w poprawę efektywności energetycznej. Aby zminimalizować koszty inwestycji, warto użyć ulgi termomodernizacyjnej. Kto może z niej skorzystać, jakie są warunki odliczenia i jaka jest maksymalna kwota? Odpowiadamy w tekście.

Ulga termomodernizacyjna. Kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna adresowana jest do właścicieli a także współwłaścicieli domów jednorodzinnych, niezależnie od formy ich zabudowy – czy jest to dom wolnostojący, szeregowiec czy bliźniak. Warto podkreślić, że mieszkania w budynkach wielorodzinnych, ani lokale przemysłowe nie kwalifikują się do tej ulgi.

Ulga termomodernizacyjna jest przeznaczona dla osób, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych PIT według skali podatkowej, według jednolitej 19-proc. stawki czy też w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby korzystać z ulgi termomodernizacyjnej nie trzeba wykazać się audytem energetycznym. Nie trzeba potwierdzać, że wydatki polepszyły warunki termiczne budynku.

Ulga termomodernizacyjna 2024. Co to jest termomodernizacja?

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki związane z termomodernizacją domu jednorodzinnego. Termomodernizacja obejmuje wszelkie działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku, takie jak:

• ulepszenia, które redukują zużycie energii na ogrzewanie i podgrzewanie wody,

• ocieplenia,

• działania zmniejszające straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych,

• modernizacja instalacji na rzecz źródeł energii odnawialnej.

Ulga termomodernizacyjna 2024. Co można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki na różnorodne elementy, takie jak:

• materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów,

• kotły kondensacyjne gazowe lub olejowe,

• instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej,

• pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne,

• okna, drzwi, stolarka okienna.

• wydatki na przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Obliczanie ulgi termomodernizacyjnej 2024. Jakie warunki?

Maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. zł i dotyczy to wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wydatki, które przekraczają dochód (przychód) podatnika, mogą być odliczone w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat. Ważne jest zrealizowanie przedsięwzięcia w ciągu trzech lat od pierwszego wydatku, w przeciwnym razie ulga musi być zwrócona.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną? Krok po Kroku

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy przeprowadzić precyzyjne obliczenia w trakcie składania zeznania podatkowego. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O informujący o odliczeniach. Warto gromadzić faktury VAT jako dowód poniesionych wydatków.

Poniżej przedstawiamy kroki, które pomogą dokładnie oszacować ulgę.

Krok 1. Należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania

Skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, można odliczając ją od:

• dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,

• dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,

• przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Krok 2. Ulga termomodernizacyjna 2024. Jak maksymalna kwota?

Należy pamiętać, że maksymalna kwota odliczenia w uldze termomodernizacyjnej to 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

Krok 3. Ulga termomodernizacyjna 2024 a podatek VAT

Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, należy odliczyć kwotę razem z tym podatkiem, chyba że je odliczono na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Krok 4. Ulga termomodernizacyjna 2024. Ważne terminy

Jeżeli wydatki na termomodernizację przekraczają dochód (przychód) za dany rok podatkowy, należy odliczyć pozostałą kwotę w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpił pierwszy wydatek.

Należy pilnować , aby zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu trzech lat od pierwszego poniesionego wydatku. W przeciwnym trzeb będzie ulgę zwrócić, doliczając odliczoną kwotę do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął 3 letni termin.