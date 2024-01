Przedsiębiorca, który sprowadził z UE ładowarkę kołową, dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu i w związku z tym musi zapłacić VAT w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego oraz złożyć w urzędzie skarbowym informację VAT-23 – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jego stanowisko jest o tyle zaskakujące, że w sierpniu 2023 r. co innego stwierdził on w sprawie ładowarek teleskopowych, a wcześniej, w marcu 2023 r., w sprawie budowlanych żurawi samojezdnych.

Maszyny czy środek transportu

Problem dotyczy definicji środka transportu zawartej w art. 38 ust. 1 unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011. Wynika z niej, że są to „pojazdy, mechaniczne lub inne, a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu”.

Pytanie sprowadza się do tego, czy maszyny budowlane, takie jak żurawie samojezdne, ładowarki (kołowe, teleskopowe, przegubowe), spełniają unijną definicję środka transportu.

Podatnicy są przekonani, że nie. Tłumaczą, że maszyny te są wykorzystywane do prac budowlanych, a nie jako środek transportu. Żuraw jest wykorzystywany jako dźwig, a ładowarka – do załadunku i przewozu towarów – tłumaczą.

Wskazują też, że maszyny te nie spełniają warunków technicznych do poruszania się po drogach publicznych ze względu na ich zbyt dużą masę i nacisk pojedynczej osi.

Fiskus przyjął argumenty…

W interpretacji zmieniającej z 27 marca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.578. 2023.2.MAZ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ostatecznie z argumentami podatnika i przyznał, że żuraw nie jest środkiem transportu. Jego nabycie należy więc rozliczyć jak zwykłe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, co oznacza, że polski podatek należny powinien się zrównać („wyzerować”) z odliczonym podatkiem naliczonym.

Kolejny raz fiskus zaprezentował korzystne dla podatników w interpretacji indywidualnej z 4 sierpnia 2023 r. (sygn.0113-KDIPT1-2.4012.413.2023.2.PRP). Zgodził się w niej z podatnikiem, że sprowadzone z UE ładowarki teleskopowe nie mogą być uznane za środki transportu, bo nie podlegają rejestracji ani obowiązkowym badaniom technicznym, a ich podstawową funkcją jest przesypywanie kruszyw w magazynie oraz ich załadunek. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Ładowarka jest jak żuraw. Nie jest środkiem transportu” (DGP nr 153/2023).

…ale teraz je odrzuca

W najnowszej interpretacji dyrektor KIS stwierdził jednak, że środkiem transportu jest ładowarka kołowa.

Spytał o nią przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą węgla i świadczeniem usług transportowych. Był przekonany, że kupiona w Belgii ładowarka kołowa nie jest środkiem transportu, a więc nie dotyczą go obowiązki podatkowe wynikające z wewnątrzwspólnotowego nabycia takich środków.

Argumentował, że będzie wykorzystywał ładowarkę do przewożenia i załadunku kruszyw w magazynie oraz że nie może być ona wykorzystywana do transportu osób lub towarów. Dodał, że nie podlega też ona rejestracji w Polsce ani obowiązkowym badaniom technicznym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że skoro ładowarka ma być wykorzystywana do przewozu kruszywa w magazynie, to niewątpliwie posłuży do chociażby krótkotrwałego transportu rzeczy. Należy ją więc uznać za pojazd „zaprojektowany i faktyczny nadający się do transportu rzeczy”, a więc spełniający definicję środka transportu w rozumieniu art. 38 unijnego rozporządzenia wykonawczego.

To oznacza, że przedsiębiorca musi zapłacić VAT w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego i złożyć w urzędzie skarbowym informację VAT-23 – wyjaśnił organ. ©℗