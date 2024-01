Dochody przeznaczone przez podmiot zarządzający portami morskimi na inwestycje w infrastrukturę portową są zwolnione z podatku. Gdy jednak zostaną przekazane na rzecz spółki celowej, która taką infrastrukturę wytworzy, zwolnienie nie przysługuje – orzekł WSA w Gdańsku.

Chodziło o spółkę, która zarządza portem morskim w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1796). Zarządza ona zarówno nieruchomościami, jak i infrastrukturą portową, a jej główne przychody pochodzą z wynajmu nieruchomości oraz ze świadczenia usług portowych. Dochody spółki są zwolnione z podatku (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o CIT) w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację takich zadań jak: prognozowanie i planowanie rozwoju portu, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.

Problem pojawił się, gdy spółka wraz z innymi podmiotami zarządzającymi portami morskimi w Polsce zawiązała spółkę celową (objęła w niej 30 proc. kapitału zakładowego). Zadaniem spółki celowej jest stworzenie systemu informatycznego do obsługi działalności portów morskich. Jej wspólnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia licencji do korzystania z programów przez nią stworzonych.

Co ze zwolnieniem

Spór z fiskusem dotyczył tego, czy dochody przeznaczone na objęcie udziałów w spółce celowej będą również zwolnione z CIT. Takiego zdania była spółka, która te udziały objęła. Argumentowała, że celem podatkowej preferencji jest wsparcie nakładów na infrastrukturę portową, dlatego podmiot zarządzający portem może skorzystać ze zwolnienia w CIT również wtedy, gdy poniesie wydatki na rzecz spółki celowej, która taką infrastrukturę wytworzy.

Tylko wydatki bezpośrednie

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 28 sierpnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1 -3.4010.315.2023.1.PC) stwierdził, że zwolnione z CIT są tylko dochody przeznaczone bezpośrednio na realizację celów wskazanych w ustawie podatkowej. Nie jest zatem możliwe, by zajmował się tym inny podmiot (celowa spółka), a ze zwolnienia podatkowego skorzystała spółka, która jedynie objęła udziały w tym podmiocie.

Dyrektor KIS podkreślił, że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której infrastrukturę portową wytworzył podmiot celowy, a spółka jako udziałowiec jedynie korzysta z tej infrastruktury na podstawie umowy licencyjnej.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Orzekł, że wniesienie udziałów do spółki, która następnie wytworzyła infrastrukturę portową, nie uprawnia do zwolnienia.

W przeciwnym razie – jak tłumaczył sędzia Krzysztof Przasnyski – mogłoby dojść do podwójnego zwolnienia. Raz skorzystałby z niego podmiot, który faktycznie zrealizował infrastrukturę portową, a drugi raz spółka, która wniosła udziały do tego podmiotu. Taka wykładnia – jak podkreślił sędzia Przasnyski – byłaby nieprawidłowa i wbrew intencji ustawodawcy, który wyraźnie wskazał, że chodzi o dochody podmiotów zarządzających portami i przeznaczenie tych dochodów na cele wskazane w ustawie podatkowej.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

