System kaucyjny dopiero od 2025 r.

Przypomnijmy, że zmiany dotyczące opakowań przewiduje też inna nowelizacja – o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852). Chodzi o system kaucyjny na:

• jednorazowe butelki z plastiku do 3 l,

• szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz

• metalowe puszki o pojemności do 1 l.

Zasadniczo obowiązki w tym zakresie pojawią się dopiero za rok, tj. od 2025 r. Wartość takiego opakowania z kaucją co do zasady nie będzie podwyższać podstawy opodatkowania.

W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 29a ust. 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:

• w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania, określonym w umowie lub

• 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.

Przypomnijmy, że ten przepis do 12 października 2023 r. dotyczył opakowań wielorazowych, na które była pobierana była kaucja, czyli butelek zwrotnych.

Od 13 października 2023 r. do opakowań wielorazowych mają zastosowanie nowe ust. 12a i 12b w art. 29a ustawy o VAT. Zgodnie z nimi, jeżeli opakowanie wielokrotnego użytku nie zostanie zwrócone, przedsiębiorca („wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje”) koryguje podstawę opodatkowania na ostatni dzień roku. W tym celu musi ustalać różnicę między liczbą opakowań wprowadzonych w danym roku do obrotu a liczbą zwróconych w tym samym roku. Jeżeli liczba zwróconych w danym roku opakowań jest większa niż liczba wprowadzonych do obrotu, różnicę należy uwzględnić przy ustalaniu wartości podstawy opodatkowania dla kolejnego roku.

Oznacza to, że jeżeli opakowanie wielorazowe nie zostanie zwrócone, to podatek od kaucji jest rozliczany raz w roku, a nie, jak to było wcześniej, co do zasady 60. dnia od wydania produktu w opakowaniu.