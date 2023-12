W 2024 r. nadal będzie obowiązywał limit 20 tys. zł sprzedaży detalicznej pozwalający na zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Ale tak jak dotychczas prawnicy, lekarze, kosmetyczki i fryzjerzy będą musieli używać kas niezależnie od wysokości swojego obrotu.

Wynika to z nowego rozporządzenia z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2605). Będzie ono obowiązywało w 2024 r. i zastąpi dotychczasowe – z 28 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2442 ze zm.), które wygaśnie z końcem 2023 r.

Bez względu na obrót

Tak jak do tej pory ze zwolnienia z kas przy rocznym obrocie nieprzekraczającym 20 tys. zł nie będą mogli korzystać przedsiębiorcy wymienieni w par. 4, a więc m.in.: prawnicy (poza notariuszami), doradcy podatkowi, lekarze. Skorzystają oni ze zwolnienia (bez względu na wysokość sprzedaży) tylko wówczas, gdy będą porozumiewać się z klientem na odległość lub gdy w ten sposób będą przesyłać wyniki swojej pracy, a płatności za usługi będą otrzymywać na konto bankowe lub w SKOK albo za pośrednictwem poczty (par. 4 ust. 3 pkt 2 lit. b).

Nadal kasy będą musieli też stosować niezależnie od wysokości swojego obrotu: fryzjerzy, kosmetyczki, taksówkarze, mechanicy, myjnie samochodowe. To samo będzie dotyczyć przedsiębiorców sprzedających m.in.: silniki samochodowe, części do silników, nadwozia, sprzęt fotograficzny, komputery, nośniki danych, perfumy, wody toaletowe, alkohol, tytoń (par. 4 ust. 1 rozporządzenia).

Sprzedaż z automatów

Ministerstwo Finansów od lat przymierza się do wprowadzenia przepisów wymuszających ewidencjonowanie obrotu w automatach vendingowych, w których można kupić np. napoje, ale na razie nie wdraża tego pomysłu w życie. Nadal więc tego rodzaju automaty będą mogły funkcjonować bez kas fiskalnych, co wynika z pkt 39 załącznika do rozporządzenia.

To oznacza, że choć usługi myjni samochodowych są objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania obrotu w kasach fiskalnych, to wymóg ten wciąż nie będzie dotyczyć sprzedaży za pomocą urządzeń automatycznych np. chusteczek do samochodu czy płynu do spryskiwaczy. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 grudnia 2023 r., (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.521.2023.2.AR). Odniósł się w niej do przepisów obowiązujących w 2023 r., ale interpretacja ta będzie aktualna również w 2024 r.

Inne zwolnienia

Nadal nie trzeba będzie rejestrować w kasie fiskalnej dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz swoich pracowników, np. sprzedaży kart na zajęcia sportowe (poz. 34 załącznika dla rozporządzenia), ani handlu towarami przez internet, tj. w systemie wysyłkowym (poz. 36 załącznika).

W tym drugim przypadku wciąż będzie wymagane, aby:

dostawca otrzymał w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub w SKOK) i

z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Jednego mniej

Usunięto natomiast zwolnienie z kas dla dostawy odbiorników cyfrowych, o których mowa w ustawie z 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. poz. 1399). Zmiana wynika z tego, że z końcem 2022 r. wygasło prawo do ubiegania się o świadczenie przewidziane tą ustawą.©℗