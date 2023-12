Sprzedaż chusteczek do samochodu oraz płynu do spryskiwaczy za pomocą urządzeń automatycznych nie musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że od 1 lutego 2023 r. w automatycznych myjniach samochodowych muszą być zainstalowane kasy fiskalne. O interpretację wystąpił jeden z właścicieli takich myjni. Wyjaśnił, że zainstalował już kasy na wszystkich czterech stanowiskach myjących, a także stanowiskach z odkurzaczami.

Niezależnie od tego ma on automaty do sprzedaży chusteczek samochodowych i płynu do spryskiwaczy. Chciał się upewnić, że nie musi w nich montować kasy fiskalnej.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przywołał obowiązujące do końca 2023 r. rozporządzenie z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442 ze zm.). Na tej podstawie wyjaśnił, że aby automatyczna sprzedaż mogła nie być ewidencjonowana w kasie rejestrującej,muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

sprzedaż towarów musi być dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które przyjmują należność i wydają towar w systemie bezobsługowym (poz. 39 załącznika do rozporządzenia),

sprzedawane towary nie mogą być wymienione w par. 4 rozporządzenia, jako te, do których nie stosuje się zwolnień,

podatnik nie mógł przed 1 stycznia 2022 r. rozpocząć ewidencjonowania czynności wymienionych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

Dyrektor KIS stwierdził, że wszystkie te warunki są spełnione w rozpatrywanej sprawie. Właściciel myjni może więc nie ewidencjonować w kasie fiskalnej obrotu ze sprzedaży chusteczek oraz płynu do spryskiwaczy za pomocą automatycznych urządzeń.

Zwolnienie to dotyczy też sprzedaży napojów i przekąsek w automatach vending owych.

Będzie ono obowiązywało również w 2024 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem z 24 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2605). ©℗