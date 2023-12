Dochód fundacji rodzinnej z kompleksowej umowy, zakładającej krótkoterminowe zakwaterowanie gościa w domku letniskowym oraz darmowe korzystanie przez niego ze strefy wellness, jest opodatkowany jest 25-proc. CIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to fundacja, która miała otrzymać od swojego fundatora prawo własności domku letniskowego położonego na terenie kompleksu wypoczynkowego. Fundacja, tak jak wcześniej jej fundator, miała udostępniać domek klientom. Tak jak dotychczas, mogliby oni liczyć także na atrakcje. Fundator zawarł bowiem umowę z właścicielem kompleksu, w ramach której płacił mu co miesiąc czynsz, a w zamian za to goście domku letniskowego korzystali za darmo ze znajdujących się na terenie kompleksu: strefy wellness, basenu, siłowni, sauny.

Teraz stroną umowy z właścicielem kompleksu miała stać się fundacja rodzinna.

Była ona przekonana, że dochód, który uzyska, będzie wolny od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Uważała, że nie znajdzie tu zastosowania art. 6 ust. 7 , który wyklucza zwolnienie dla dochodów z działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.). Ten dozwolony zakres dotyczy m.in. dochodów z najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie.

Fundacja twierdziła, że będzie „udostępniać mienie do korzystania na innej podstawie”, bo – jak tłumaczyła – będzie świadczyć usługi zakwaterowania i hotelarskie.

Przywołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2023 r. (sygn. akt II FSK 1717/20), z którego wynikało, że umowa o świadczenie usług hotelowych ma charakter podobny do najmu lub dzierżawy.

Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę na to, że fundacja nie będzie właścicielką strefy wellness, a więc to nie ona udostępni ją swoim klientom do korzystania. Podkreślił, że w art. 5 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej wskazano - jako dozwoloną działalność gospodarczą - najem, dzierżawę lub umowę o podobnym charakterze, a nie „działalność, która polega na świadczeniu innej usługi, w której usługa najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia na innej podstawie ma charakter główny, dominujący”.

Dodał, że przywołany przez fundację wyrok NSA został wydany na gruncie całkiem innych, specyficznych przepisów dotyczących podatku od przychodów z budynków.

Natomiast usługa, którą planuje świadczyć fundacja, wykroczy poza zakres dozwolonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej. To oznacza, że dochody z tego tytułu będą opodatkowane według 25-proc. stawki, zgodnie z art. 24r ust. 1 ustawy o CIT – podsumował dyrektor KIS. ©℗