W październiku 2016 r. przedsiębiorca kupił i przyjął do użytkowania samochód osobowy o wartości początkowej 80 tys. zł. Przyjął stawkę amortyzacji wynikającą z ustawy o PIT w wysokości 20 proc. rocznie i dokonywał odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, począwszy od listopada 2016 r. (tj. od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten składnik majątku wprowadzono do ewidencji).

Zatem miesięczny odpis amortyzacyjny, który zgodnie z obowiązującymi przepisami obniżał podstawę opodatkowania, wynosił 1333,33 zł.

W październiku 2021 r. suma odpisów amortyzacyjnych zrównała się z wartością początkową, czyli od listopada 2016 r. do października 2021 r. podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodu cały wydatek poniesiony na zakup auta (80 tys. zł).

W 2022 r. postanowił je sprzedać. Znalazł kupca gotowego zapłacić 45 tys. zł. W związku z tym przedsiębiorca uzyskał przychód podatkowy w wysokości 45 tys. zł, który był zarazem dochodem podatkowym, ponieważ koszt nabycia został uwzględniony już wcześniej, tj. w latach 2016–2021, przez odpisy amortyzacyjne.

Natomiast wskutek nowelizacji Polskiego Ładu suma odpisów amortyzacyjnych naliczonych do grudnia 2021 r. włącznie mogła obniżyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Zatem dla celów składki zdrowotnej podatnik wygenerował na sprzedaży stratę 35 tys. zł (45 tys. zł – 80 tys. zł), podczas gdy dla celów podatkowych miał dochód w wysokości 45 tys. zł.