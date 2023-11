Przedsiębiorca, który zamówi kompleksową usługę organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej, ma prawo odjąć całość podatku naliczonego, obejmującą również zakup alkoholu oraz możliwość korzystania z basenu, siłowni, strefy wellness – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Podobnie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w prawomocnym wyroku z 27 czerwca 2023 r. (sygn. akt I SA/Po 20/23). Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Alkohol na firmowej wigilii z odliczeniem VAT” (DGP nr 138/2023).

Dla pracowników i kontrahentów

Tym razem nie chodziło o firmową wigilię, tylko o konferencje biznesowe, spotkania integracyjne, przyjęcia okolicznościowe (np. w związku z jubileuszem firmy, coroczną konferencją sprzedażową) oraz szkolenia wyjazdowe dla pracowników i współpracowników. Planowała je organizować spółka z branży chemii budowlanej w ramach licznych działań o charakterze marketingowym. Wszystkie one byłyby związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Miałyby bowiem na celu nie tylko promocję jej marki i oferowanych produktów, budowanie relacji biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów, lecz także integrację zespołu pracowników i współpracowników oraz pogłębianie przez nich wiedzy branżowej.

Spółka planowała zamawiać kompleksową usługę organizacji imprez od podmiotu zewnętrznego: agencji marketingowej lub firmy prowadzącej hotel. Elementem składowym usługi byłaby także możliwość skorzystania w hotelu z: centrum SPA, strefy basenów, siłowni, szerokiej oferty gastronomicznej, w tym napojów alkoholowych.

Spółka uważała, że dzięki temu, iż kupi usługę kompleksową (niezależnie od tego, czy od agencji marketingowej, czy firmy prowadzącej hotel), będzie mogła odliczyć całość podatku naliczonego z otrzymanych faktur. W ten sposób mogłaby odjąć podatek również od zakupu alkoholu czy wspomnianych świadczeń dodatkowych, co w normalnej sytuacji byłoby wykluczone.

Nocleg i gastronomia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość odliczenia VAT naliczonego przy zakupie usług gastronomicznych i noclegowych.

Co prawda zasadniczo art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT zabrania odliczania podatku naliczonego od tych usług, ale nie ma to zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowe świadczenie organizacji imprezy, na które składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe – wyjaśnił organ.

Dla celów prywatnych

Nie zgodził się natomiast na odliczenia podatku naliczonego przy zakupie dodatkowych atrakcji, takich jak dostęp do SPA, strefy basenów, siłowni oraz napojów alkoholowych. Stwierdził, że będą to usługi odrębne, świadczone wyłącznie na potrzeby osobiste uczestników imprez. Będą miały na celu jedynie uatrakcyjnienie pobytu w miejscu organizowanego wydarzenia. Nie będą natomiast niezbędne do należytego wykonania usług polegających na organizacji wydarzenia o charakterze szkoleniowym lub integracyjnym. Nie będą zatem związane z działalnością gospodarczą spółki – stwierdził dyrektor KIS.

Jednak do odliczenia

Nie zgodził się z tym WSA w Łodzi. Nie miał wątpliwości, że wszystkie wymienione świadczenia będą się składać na kompleksową usługę organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej. Dotyczy to również świadczeń pobocznych, takich jak zapewnienie gościom dostępu do alkoholu, do SPA, strefy basenów i siłowni – stwierdził.

Wyjaśnił, że te świadczenia, mimo że dodatkowe, mają na celu uatrakcyjnienie usługi głównej. Jest to więc świadczenie jednorodne i niepodzielne z ekonomicznego punktu widzenia. Wykluczenie z niego nabycia alkoholu i usług dodatkowych (takich jak możliwość korzystania z basenu, siłowni, strefy wellness) należy – według WSA – „ocenić jako sztuczne i nie znajdujące uzasadnienia na tle aktualnych warunków rynkowych w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza”.

Zdaniem sądu fiskus niesłusznie pominął cel organizacji imprezy, który wymaga stworzenia jej uczestnikom komfortowych warunków.

„Nie można pominąć ani zanegować tego, iż część mniej formalna takich wydarzeń częstokroć jest bardziej efektywna z punktu widzenia podmiotu zlecającego organizację niż formalne spotkanie” – podkreślił łódzki WSA.

Dodał, że gdyby uznać za prawidłową argumentację fiskusa, to należałoby z tych samych względów wykluczyć możliwość odliczenia VAT od występów artystycznych, a tego jednak dyrektor KIS nie uczynił.

Sąd uznał, że w takich okolicznościach również zakup alkoholu jest powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą i uprawnia do odliczenia podatku naliczonego.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

