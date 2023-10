KO, Lewica i Trzecia Droga zakończyły wybory parlamentarne z większością w Sejmie, a to szansa dla nich na sformowanie rządu i wprowadzenie zapowiadanych zmian podatkowych w Polsce. Co wzrost kwoty wolnej od podatku do 60 000 da obywatelom?

Kwota wolna od podatku. Ile wnosi?

Od stycznia 2022 roku, kwota wolna od podatku została podniesiona z 8 tys. zł rocznie do 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że przy dochodzie miesięcznym brutto do 2,5 tys. zł nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego. Przykładowo, osoby zarabiające najniższe wynagrodzenie w wysokości 3600 zł brutto płacą 12-proc. PIT.

Kwota wolna od podatku do 60 000. Dla kogo, od kiedy?

Większość zapowiedzianych zmian, m.in. przez KO, ma wejść w życie w 2024 r.. Jednakże, aby to osiągnąć, konieczne jest najpierw utworzenie rządu. Jeżeli się to uda, wprowadzenie zmian możliwe oczywiście po przyjęciu odpowiednich aktów prawnych. Co zapowiada Komitet Koalicji Obywatelskiej?

Według obietnic, osoby zarabiające do 6000 zł brutto (włącznie z dochodami z działalności gospodarczej) oraz pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą opodatkowane. Ponadto, planuje się podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 000 zł, co dotyczyć będzie również podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym przedsiębiorców i emerytów.

Zakłada się również, że osoby zarabiające najniższą krajową nie będą podlegać opodatkowaniu. Przyjęto założenie, że dochód miesięczny nie przekraczający 5 tys. zł brutto będzie całkowicie zwolniony z podatku.

Co da podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000?

Analizy ekspertów podatkowych wskazują, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł przyniosłoby korzyści finansowe wszystkim, jednak najwięcej zyskaliby ci, których dochody przekraczają 6 tys. zł brutto. Ich roczna oszczędność wyniosłaby nawet 3,6 tys. zł w porównaniu z obecną sytuacją.

Przekroczenie 6080 zł brutto miesięcznie stanowi już przekroczenie podstawy opodatkowania (60 tys. zł), jednakże nadal nie nalicza się podatku. To oznacza korzyść w wysokości 3600 zł, będącą wynikiem dodatkowej kwoty wolnej zwiększonej o 30 tys. zł oraz stawki 12 proc. PIT.

Warto zauważyć, że kwota wolna od podatku, faktycznie nie wynosi 30 tys. zł rocznie, ponieważ obecnie obowiązuje obowiązkowa składka zdrowotna już od pierwszej zarobionej złotówki. Tak naprawdę, jest to de facto forma ukrytego podatku.

Większa kwota wolna. Więcej emerytury na rękę dla seniorów

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku będzie miało również korzystny wpływ na świadczenia dla seniorów, co przełoży się na wyższe renty i emerytury. Ma to być zrealizowane poprzez wprowadzenie zwolnienia od podatku dla wszystkich emerytów, którzy otrzymują emerytury do 5 tys. zł brutto, jak zapowiedział Komitet Koalicji Obywatelskiej.

-Po wygranych wyborach wprowadzimy zwolnienie od podatku dla wszystkich emerytów, którzy dostają emerytury do 5 tys. zł brutto – tak zapowiedziała w spocie wyborczym Koalicji Obywatelskiej wiceprzewodnicząca PO Małgorzata Kidawa-Błońska. - Wszyscy inni zapłacą mniejszy podatek – zapewniała.

Donald Tusk również potwierdził to na konwencji Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni. - Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni; oznacza to, że każdy emeryt z emeryturą do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego.

Czy te obietnice zostaną spełnione w 2024 roku? Pozostało niewiele czasu, by to sprawdzić.