Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą, wykonując przede wszystkim usługi hotelowe i gastronomiczne. Jest również wpisana na prowadzoną przez wojewodę listę podmiotów leczniczych, a wpis określa możliwość świadczenia fizjoterapii i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

W ramach rozszerzania swojej oferty spółka zamierza proponować klientom (gościom hotelu) pakiety medyczne obejmujące masaże zdrowotne i rehabilitacyjne, gabinet odnowy biologicznej, możliwość korzystania ze spa, sauny i basenu oraz podobne usługi, których celem jest poprawa zdrowia i kondycji fizycznej. W skład pakietu medycznego, obejmującego organizację turnusu leczniczego, wchodzić będą: zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze, w tym w szczególności porady lekarza i zabiegi przez niego wskazane (jako usługa główna), oraz zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu i restauracji prowadzonych przez spółkę (jako usługi towarzyszące usłudze głównej). Pakiety medyczne będą się różnić w zależności od schorzeń klientów i zabiegów wskazanych w związku z tym przez lekarza. Usługi świadczone przez spółkę (porady lekarskie) będą wykonywane przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto np. masaże zdrowotne i rehabilitacyjne czy pomoc w korzystaniu z urządzeń rehabilitacyjnych będą wykonywać osoby mające odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Spółka posiada własną bazę materialną i organizacyjną umożliwiającą świadczenie usług stanowiących w całości pakiet medyczny. Z treści umów zawartych z klientami będzie wynikać, że chodzi o kompleksowe usługi stanowiące opiekę medyczną, a konkretne zabiegi i zalecenia lekarza zostaną odnotowane w kartotece klienta będącej uzupełnieniem dokumentacji. Umowa wskaże też świadczenia pomocnicze: zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie. Usługi opieki medycznej stanowią integralną i nierozerwalną całość, natomiast usługi hotelowe i gastronomiczne służą prawidłowej i pełniejszej realizacji tych pierwszych usług (opieki medycznej). Czy taki pakiet medyczny dla klientów spółki może korzystać ze zwolnienia z VAT?

ŚWIADCZENIE ZŁOŻONE

Żadna z norm prawa krajowego czy też unijnego nie definiuje „świadczeń złożonych”. Koncepcję opodatkowania świadczeń kompleksowych wypracował Trybunał Sprawiedliwości UE. W świetle jego orzecznictwa każde świadczenie usług powinno być co do zasady traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne. Jeżeli jednak dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej (zob. wyrok TSUE z 25 lutego 1999 r., sygn. C-349/96). Świadczenie pomocnicze występuje w przypadku, gdy nie stanowi ono dla nabywcy celu samego w sobie, lecz służy lepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego (zob. orzeczenia TSUE: z 29 marca 2007 r., sygn. C-111/05 oraz z 22 października 1998 r., sygn. C-308/96 i C-94/97). O świadczeniu złożonym można mówić w sytuacji gdy:

świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej,

poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby sztuczny charakter,

kiedy nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych,

kiedy nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność (zob. wyroki TSUE z 11 czerwca 2009 r., sygn. C-572/07 oraz z 21 lutego 2008 r., sygn. C-425/06).

Zatem z wykonaniem czynności złożonej (kompleksowej) mamy do czynienia wówczas, gdy świadczenie to jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń), będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie czynność taka, jeśli może zostać uznana za czynność o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla świadczenia podstawowego, głównego. W konsekwencji, w przypadku czynności o charakterze kompleksowym, o sposobie opodatkowania będzie decydować to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną czynnością kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych czynności. Ocena tej okoliczności powinna się więc odbywać na podstawie tego, czy dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

O tym, czy będziemy mieli do czynienia z kompleksową dostawą towarów, czy też kompleksowym świadczeniem usług, powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r., sygn. C-231/94; z 25 lutego 1999 r., sygn. C-349/96; z 27 października 2005 r., sygn. C-41/04). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, to wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

W analizowanej sprawie oferowany przez spółkę pakiet medyczny dla gości (klientów) obejmujący turnus leczniczy, który zawiera zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, w tym w szczególności porady lekarza i zabiegi przez niego wskazane, oraz zakwaterowanie i wyżywienie, ma charakter kompleksowy. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki do podziału realizowanych przez spółkę świadczeń na poszczególne czynności, gdyż taki podział byłby sztuczny i nieuzasadniony. Realizowane przez spółkę świadczenia są ze sobą ściśle powiązane i w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość. Zatem pakiet medyczny obejmujący turnus leczniczy, w skład którego wchodzić będą zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze – jako usługa główna – oraz zakwaterowanie i wyżywienie – jako usługi towarzyszące usłudze głównej – należy uznać za świadczenie kompleksowe.

ZWOLNIENIE Z PODATKU

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Przy czym zwolnienie to – stosownie do art. 43 ust. 17 ustawy o VAT – nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej m.in. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT lub

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zatem zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także świadczone są przez podmioty lecznicze. Zwolnienie to ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu temu podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie z VAT nie znajduje zastosowania.

Odnosząc się więc do warunku podmiotowego, należy wskazać, że w analizowanej sprawie jest on spełniony, bo spółka jest wpisana na listę podmiotów leczniczych prowadzoną przez wojewodę, a wpis określa możliwość świadczenia fizjoterapii i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Natomiast jeśli chodzi o warunek przedmiotowy, to należy stwierdzić, że poza zakwaterowaniem i wyżywieniem wszystkie usługi w ramach pakietu medycznego stanowią usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zatem świadczona przez spółkę usługa kompleksowa – pakiet medyczny – będzie korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, jako usługa w zakresie opieki medycznej, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczona w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy. Z kolei usługa hotelowa (tj. zakwaterowanie i wyżywienie) – jako usługa ściśle związana z usługą w zakresie opieki medycznej – stanowi część pakietu medycznego. Tym samym jej wartość należy wliczyć do wartości usługi głównej. W konsekwencji zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT będzie objęta jako całość usługa opieki medycznej sprzedawana w formie pakietu medycznego. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.835.2022.2.MGO). ©℗