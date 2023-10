W ogóle nie można amortyzować budynku wykorzystywanego w mniejszej części na cele firmowe, a w większej na mieszkaniowe – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Potwierdził natomiast, że można amortyzować garaże stanowiące odrębny od budynku mieszkalnego środek trwały i wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności.

Spytała o to spółka zajmująca się zarządzaniem i administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi. W 2023 r. kupiła ona budynek wraz z garażami wolnostojącymi.

Wyjaśniła, że część budynku (30 proc. powierzchni) wykorzystuje na cele prowadzonej działalności, a pozostała część będzie miała charakter mieszkalny i w przyszłości będzie wynajmowana. Natomiast garaże służą do przechowywania firmowych samochodów i zostały uznane za samodzielny środek trwały – są ujęte w firmowej ewidencji jako nieruchomości niemieszkalne.

Spółka chciała się upewnić, że będzie mogła amortyzować zarówno garaże, jak i część budynku, którą będzie użytkować do celów swojej działalności.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że amortyzowane mogą być tylko garaże wolnostojące, ujęte w ewidencji środków trwałych jako nieruchomość niemieszkalna.

Nie zgodził się natomiast na amortyzowanie niemieszkalnej części budynku. Zwrócił uwagę na to, że według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeżeli na cele mieszkalne jest wykorzystywana mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej, to budynek jest klasyfikowany jako niemieszkalny.

Inaczej jest jednak w przypadku spółki, która tylko 30 proc. powierzchni budynku wykorzystuje do celów działalności gospodarczej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że taka nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym i dlatego w sprawie ma zastosowanie art. 16c pkt 2a ustawy o CIT. Przepis ten wyklucza amortyzację: mieszkań, budynków mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. ©℗