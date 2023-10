Przestał obowiązywać przepis nakładający na fiskusa obowiązek wydania postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Od 1 września 2023 r. można je otrzymać tylko na wniosek.

Zmiana w art. 62 i art. 76a ordynacji podatkowej jest kontynuacją zmian zapoczątkowanych już w poprzednich latach. – Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie był zawężany katalog sytuacji, w których naczelnik urzędu skarbowego miał obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu wpłat na poczet zaległości – mówi Aleksandra Tańska z działu postępowań podatkowych i sądowych EY.

Zmiana ta wpisuje się również w ogólny trend cyfryzacji, którego przejawem jest nowa od niedawna usługa e-Urzędu Skarbowego. Na swoim koncie w e-US można już weryfikować szczegóły własnych rozliczeń z fiskusem. Wystarczy zalogować się na swoje konto w e-US i w nowej zakładce „Rozliczenia” zobaczyć:

zaksięgowane deklaracje i zeznania podatkowe oraz ich rozliczenie,

dokonane wpłaty z uwzględnieniem pobranych odsetek za zwłokę,

zrealizowane zwroty,

inne szczegóły rozliczeń; aktualnie dla użytkownika konta w e-US są widoczne szczegóły rozliczeń od 1 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów poinformowało, że „użytkownicy w swoich Rozliczeniach w e-US zobaczą (także) rozliczenia wpłat oraz przeksięgowania nadpłat, zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę”.

W milionach sztuk

Zmiana art. 62 i art. 76a ordynacji weszła w życie wskutek nowelizacji z 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059).

Fiskus od wielu już lat przyglądał się liczbie wydawanych postanowień w tego rodzaju sprawach i starał się ją ograniczać. Mimo to – jak napisano w uzasadnieniu do projektu ostatniej nowelizacji (druk sejmowy 3025) – wciąż jeszcze urzędy skarbowe wydawały miliony postanowień o zaliczeniu. W 2021 r. wydały ich ponad 10,6 mln, w 2022 r. – ponad 6,9 mln.

To nie tylko angażowało aparat fiskalny, lecz także generowało duże koszty.

Dlatego – jak uważa Aleksandra Tańska – nowelizacja art. 62 i art. 76a ordynacji nie powinna wywoływać większego zaskoczenia.

Pierwsza zmiana…

Pierwsze ograniczenie w liczbie wydawanych postanowień miało miejsce w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Już wtedy ustawodawca zdecydował, że fiskus będzie wydawał postanowienia tylko na wniosek, gdy:

wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub

wpłata zostaje zaliczona w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub

kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, lub

od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę.

Tak wynikało ze zmienionego wówczas par. 4a w art. 62 ordynacji podatkowej.

W pozostałych przypadkach fiskus w dalszym ciągu miał ustawowy obowiązek wydania postanowienia.

Zmiana ta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Wydawane w dalszym ciągu obligatoryjnie postanowienia wymagały ponoszenia dużych kosztów i zaangażowania pracowników skarbówki.

…i najnowsza

Od 1 września br. zostały więc uchylone par. 4a i 5 w art. 62 ordynacji (ten drugi przepis – par. 5 – pozwalał stosować dotychczasowe reguły odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie).

Za ich uchyleniem przemawiał również inny powód – statystyki dowiodły, że podatnicy bardzo rzadko korzystają z możliwości wniesienia zażalenia na wydane postanowienia w sprawie zaliczenia wpłat, nadpłat, zwrotu podatku.

Przykładowo na 75 tys. postanowień w sprawie zaliczenia wydanych w 2022 r. przez urzędy skarbowe w woj. łódzkim wpłynęło zaledwie 50 zażaleń. W innych województwach dane były na porównywalnym poziomie, np. Urząd Skarbowy w Oleśnie wydał 2200 postanowień, na które nie wpłynęło żadne zażalenie.

„Uprawniło to więc do wniosku, że rozliczenia te nie budziły wątpliwości u podatników i płatników” – napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Na korzyść

– Może się wydawać, że przerzucenie na podatnika (innych zainteresowanych) obowiązku występowania o wydanie postanowienia stanowi utrudnienie. Jednak w mojej ocenie należy tę zmianę ocenić pozytywnie, ponieważ stanowi ona ujednolicenie zasad wydawania takich postanowień – komentuje Aleksandra Tańska.

Zwraca uwagę na to, że od 1 września br. podatnik nie musi już pamiętać, w jakich wyjątkowych sytuacjach naczelnik urzędu wydaje postanowienie z urzędu. Ma pewność, że jeśli potrzebuje informacji o szczegółach przeksięgowań, to musi złożyć wniosek lub prześledzić rozliczenia na swoim koncie w e-US.

Kiedy warto wystąpić

Zdaniem ekspertki posiadanie postanowienia może się okazać kluczowe w sytuacjach spornych lub przy dużej liczbie zmiennych mających wpływ na kwoty oraz daty zaliczenia, np. gdy zaistniały okoliczności warunkujące zastosowanie przerw w naliczaniu odsetek za zwłokę.

– W takich przypadkach dzięki otrzymanemu postanowieniu podatnik może dokładnie sprawdzić szczegóły zaliczenia i w razie sporu dochodzić swoich praw przez złożenie zażalenia, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to również na drodze sądowej – mówi Aleksandra Tańska.

Ale też – jak dodaje – można po prostu uzyskać potwierdzenie, że kwoty nadpłaty zostały zaksięgowane przez naczelnika urzędu skarbowego na konkretny okres, co oznacza wykonanie zobowiązania.

– W nomenklaturze podatkowej nazywa się to dowodem z dokumentu urzędowego, który pełni funkcję gwarancyjną, zabezpieczając w ten sposób interes podatnika – puentuje ekspertka.©℗