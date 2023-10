W tym roku do organizacji pożytku publicznego trafiło 1,530 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w informacji o rozliczeniach podatkowych za 2022 r. Rok wcześniej było to 1,114 mld zł.

Przypomnijmy, że w tym roku podatnicy mogli po raz pierwszy przekazać OPP 1,5 proc. swojego podatku dochodowego (należnego za 2022 r.). W poprzednich latach był to 1 proc. PIT.

Podwyżka z 1 proc. do 1,5 proc. miała zniwelować negatywne dla OPP konsekwencje takich zmian w PIT, jak: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, obniżenie z 17 proc. do 12 proc. dolnej stawki skali podatkowej i wprowadzenie ulg „zero PIT” (np. dla rodziców z co najmniej czwórką dzieci, pracujących seniorów). Wskutek tych zmian wielu podatników w ogóle nie zapłaciło podatku za 2022 r. Widać to po statystykach MF – w tym roku na rzecz OPP przekazało część swojego podatku 12,7 mln osób, tj. o 3,2 mln mniej niż rok wcześniej.

Gdyby więc nie podwyżka odpisu z 1 proc. do 1,5 proc. PIT, organizacje te ewidentnie by straciły. Tak się jednak nie stało. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że OPP otrzymały łącznie o 416 mln zł więcej niż rok wcześniej, średnio 121 zł od osoby, która przekazała 1,5 proc. swojego podatku (rok wcześniej było to 70 zł).

W sumie obdarowanych zostało 9009 organizacji, czyli o 64 więcej niż w 2022 r.

Jak co roku prawie jedną trzecią całej kwoty otrzymały cztery organizacje. Najwięcej dostała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – ponad 288,7 mln zł (o 78,2 mln zł więcej niż rok wcześniej). Pozostałe trzy organizacje to: Fundacja Siepomaga, która otrzymała 93,6 mln zł (w 2022 r. – 54,4 mln zł), Avalon – 79,8 mln zł (w 2022 r. – 56,5 mln zł) i Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – prawie 66 mln zł (w 2022 r. – 48,3 mln zł). ©℗