Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać przekazane 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca br. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy - przypomniało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, warunkiem przekazania środków dla OPP jest zgłoszenie przez organizację aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. Organizacje pożytku publicznego, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT, powinny to zrobić do 30 czerwca 2023 r. - podał resort finansów.

Ministerstwo wskazało, że organizacje, które w poprzednich latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i numer ten jest wciąż aktualny, nie muszą go ponownie zgłaszać do urzędu.(PAP)

kmz/ mk/