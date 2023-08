Osoba fizyczna kupuje pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym za 500 tys. zł. W dniu zakupu tego lokalu ma ona już 25-proc. udział we własności domu mieszkalnego jednorodzinnego, 25-proc. udział we własności innego lokalu mieszkalnego oraz 25-proc. udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Udziały w tych prawach zostały nabyte w drodze dziedziczenia.

W opisanym przypadku zwolnienie od PCC przysługuje.

– Artykuł 9 pkt 17 ustawy o PCC dopuszcza jako wyjątek udział (nie większy niż 50 proc.) w każdym z wyżej wymienionych praw – mówi Błażej Materna. Wyjaśnia, że ustawodawca użył sformułowania „udział w tych prawach”, co sugeruje, że zwolnienie jest możliwe, jeśli ktoś odziedziczył nie więcej niż 50 proc. domu, mieszkania oraz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Dzięki temu osoba kupująca opisane mieszkanie zaoszczędzi na PCC 10 tys. zł.