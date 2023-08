Kwota pobierana od kontrahentów w związku z nieodebraniem przez nich zamówionych towarów nie podlega opodatkowaniu VAT i w związku z tym nie musi być dokumentowana fakturą – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, której zdarza się, że jej kontrahenci nie odbierają (z różnych przyczyn) wysłanych przez nią towarów. Dotyczy to również eksportu towarów.

Spółka postanowiła obciążać niedoszłych importerów kosztami zwrotu zamówionych towarów. W związku z tym zamierzała informować e-mailem o odstąpieniu od umowy oraz o poniesionych przez nią samą kosztach zwrotu nieodebranych towarów, którymi planowała obciążyć niedoszłego kontrahenta. Składałyby się na to: koszty powrotnego transportu towaru do Polski, opłaty za powrotną odprawę celną oraz ewentualne dodatkowe wydatki poniesione na rzecz spedytora. Nie byłaby to natomiast wartość samego nieodebranego towaru.

Spółka chciała się upewnić, że otrzymane przez nią kwoty w związku z niewywiązaniem się przez nabywcę z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów będą odszkodowaniem, które nie podlega opodatkowaniu VAT. Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że jeżeli płatność o charakterze odszkodowawczym nie wiąże się bezpośrednio z żadnym świadczeniem ze strony spółki, to nie mamy do czynienia z żadną z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a otrzymana kwota nie jest wynagrodzeniem za czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Oba warunki (świadczenie i wynagrodzenie) powinny być spełnione łącznie, aby można było mówić o usłudze opodatkowanej VAT – podkreślił organ. ©℗