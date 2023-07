Powstanie nieprawidłowości z winy zewnętrznego księgowego obsługującego podatnika może wpłynąć na ograniczenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego – wynika ze stanowiska resortu finansów, które dostał DGP.

To odpowiedź na pytanie, które redakcja zadała w związku ze zmianami w SLIM VAT 3.

Jak już informowaliśmy, od 6 czerwca dodatkowe zobowiązane podatkowe ma być miarkowane w zależności od tego, co było przyczyną nieprawidłowości. W związku z tym powstała wątpliwość, czy niedociągnięcie ze strony zewnętrznej obsługi doradczo-rozliczeniowej będzie jedną z okoliczności łagodzących dla podatnika i czy skarbówka weźmie to pod uwagę, miarkując sankcję.

– Ministerstwo Finansów jednoznacznie potwierdziło, że przy ocenie ustalenia wysokości sankcji VAT organy podatkowe powinny wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności powstania nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika – mówi Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu sporów podatkowych w MDDP. Według niego oznacza to, że organ prowadzący sprawę nie powinien ograniczać się do zbadania tylko wybranych przesłanek i aspektów (które działają na jego korzyść), ale powinien kompleksowo zbadać wszystkie okoliczności faktyczne sprawy i uwzględnić wyjaśnienia podatnika dotyczące powstania ewentualnego błędu w rozliczeniach podatkowych.

Wtóruje mu Adam Bartosiewicz, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, doradca podatkowy i partner w Gardens Tax & Legal. Zwraca uwagę, że zgodnie z odpowiedzią resortu powierzenie prowadzenia ewidencji VAT biuru rachunkowemu może mieć znaczenie dla wysokości sankcji. – Wydaje się przy tym, że zasadniczo sytuacja, w której do powstania nieprawidłowości przyczyniło się biuro rachunkowe, będzie przypadkiem wpływającym na obniżenie wysokości sankcji dla podatnika – mówi ekspert.

Jednak nie dla wszystkich odpowiedź resortu jest w pełni zadowalająca. Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię, który podniósł wcześniej na łamach DGP opisywany problem, uważa, że resort tak naprawdę nie odniósł się do istoty pytań zadanych przez DGP. – Dobrze by było, aby podatnicy mieli ogólną informację, czy to, że podatnik korzysta z usług profesjonalistów, szkoli pracowników, wdraża procedury, by dokonywać prawidłowych rozliczeń, może być traktowane jako swoista „okoliczność łagodząca”, argument przemawiający za tym, iż podatnik starał się zachować należytą staranność – stwierdza Kowalski.

Maksimum powinno być wyjątkiem

Według Jakuba Warnieły wprowadzenie zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1059; dalej: ustawa o VAT) i ustalenie maksymalnych stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego nie oznacza, że organy podatkowe mają automatyczny obowiązek ustalenia dodatkowej sankcji w każdym przypadku, o którym mowa w art. 112b ustawy o VAT. – Analiza przesłanek określonych w tym przepisie może w niektórych sytuacjach doprowadzić organ do stwierdzenia, że konieczne jest całkowite odstąpienie od nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego – uważa doradca podatkowy z MDDP. Dodaje, że stanowisko MF potwierdza również, że maksymalna stawka sankcji VAT powinna być stosowana jedynie wyjątkowo.

– Choć same zapewnienia Ministerstwa Finansów o konieczności kompleksowej oceny okoliczności faktycznych wydają się słuszne, to jednak najistotniejsze będzie to, w jaki sposób przepisy te będą stosowane w praktyce przez konkretne organy podatkowe – mówi Warnieło. Nie wyklucza, że organy nadal w większości przypadków będą automatycznie stosowały maksymalne stawki sankcji bez uwzględniania specyfiki konkretnej sprawy. – Będzie to miało taki sam efekt, jak stosowanie sankcji VAT przed zmianą przepisów, czyli będzie prowadziło do naruszenia unijnej zasady proporcjonalności. Biorąc pod uwagę wcześniejszą naganną praktykę fiskusa w zakresie stosowania sankcji VAT, obawy te są bardzo uzasadnione – konkluduje doradca podatkowy.

Co z odpowiedzialnością karnoskarbową

Adam Bartosiewicz wyjaśnia, że biuro rachunkowe nie będzie mogło nigdy ponieść dodatkowego zobowiązania podatkowego (nie będzie adresatem decyzji wymierzającej takie sankcje). – W zależności natomiast od tego, jaki był udział biura (jego właściciela, pracownika) w powstaniu nieprawidłowości w ewidencji (co jest zachowaniem zabronionym), odpowiedzialność karna skarbowa takich osób nie jest wykluczona. I nie będzie miało znaczenia, czy na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czy też nie – mówi partner w Gardens Tax & Legal. Dodaje, że nie można jednak stawiać tez generalnych i wszystko będzie zależało przede wszystkim od stanu świadomości i wiedzy osoby prowadzącej biuro rachunkowe

(czy też pracownika tego biura), co będzie wpływało na możliwość przyjęcia po stronie takiej osoby umyślności oraz winy (co jest warunkiem koniecznym odpowiedzialności karnej skarbowej). Trudno będzie np. czynić jakiekolwiek zarzuty osobie z biura rachunkowego, jeśli ujmie w ewidencji fakturę później uznaną za pustą, jeśli jest ona wystawiona przez podmiot istniejący i ma wszelkie pozory rzetelności, okoliczności transakcji nie budzą zaś na pierwszy rzut oka żadnych wątpliwości.

Według Jakuba Warnieły odwołanie się do błędu popełnionego przez firmę księgową lub doradczą powinno być stosowane przez podatników tylko w sytuacjach, gdy okoliczności te nie podlegają żadnym wątpliwościom. W innym przypadku będzie to mogło prowadzić do pogorszenia relacji między podatnikami a księgowymi lub doradcami oraz wzajemnej utraty zaufania.

Dla odmiany Radosław Kowalski uważa, że odpowiedź MF wskazuje jedynie na relacje podmiotowo-formalne sankcji podatkowej i sankcji karnoskarbowej (co jest zresztą zapisane wprost w ustawie o VAT), a nie przesądza, czy w procesie ustalania zakresu odpowiedzialności podatnika będzie uwzględniane, że to nie on, a osoba zajmująca się jego rozliczeniami, na skutek własnego błędu, doprowadziła do wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 112b ustawy o VAT. – Skoro organ ma brać pod uwagę okoliczności, a z ustaleń dokonanych w postępowaniu wynikałoby, że wina umyślna spoczywa np. na księgowym, to (przy założeniu, że sam podatnik nie uczestniczył w procederze) należałoby się spodziewać, iż organ weźmie to pod uwagę – mówi doradca podatkowy. Jego zdaniem podatnicy mają prawo wiedzieć, czy według resortu finansów przy miarkowaniu sankcji organ w praktyce weźmie pod uwagę np. to, że mimo zachowania należytej staranności przez podatnika zaległość powstała, ale według ustaleń na potrzeby odpowiedzialności karnoskarbowej zawinił księgowy, i czy w rezultacie organ odstąpi od nakładania sankcji na podatnika. ©℗

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 11 lipca 2023 r. na pytania DGP