Ustawa o PIT nie przewidywała zastosowania ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika, na którego utrzymaniu pozostają niepełnosprawni wnuczka lub wnuk – wynika z interpretacji zmieniającej szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dlatego szef KAS uchylił interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2022 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.790.2021.3.ES), która na to pozwalała.

Ale uwaga – przepisy w tym zakresie zmieniły się 1 lipca 2023 r. i będą miały zastosowanie wstecz od 1 stycznia 2023 r. Wynika to z ustawy nazywanej SLIM VAT 3, czyli nowelizacji z 26 maja 2023 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059).

Dzięki niej już w rozliczeniu za br. podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli zajmuje się niepełnosprawnymi wnukiem lub wnuczką albo niepełnosprawnymi dziadkiem lub babcią.

Umożliwia to nowe brzmienie ust. 7e w art. 26 ustawy o PIT. Zgodnie z nim z ulgi mogą korzystać ci, którzy mają na utrzymaniu osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, a konkretnie – osoby zaliczane w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dotychczas przepis wymieniał jedynie: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo współmałżonków, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia i syna. Katalog ten nie zawierał więc dziadków i wnuków.©℗