Przychód ze świadczenia usług, które nie są zaewidencjonowane odrębnie w kasie fiskalnej, a towarzyszą sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, należy uwzględnić w podstawie opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Chodziło o spółkę świadczącą na rzecz konsumentów m.in. usługi montażowo-remontowe polegające na montażu podłóg, listew przypodłogowych, wykładzin, drzwi, tarasów, kompletnych kuchni oraz łazienek.

Spółka była zdania, że przychodu z usług towarzyszących montażowi nie musi wliczać do podstawy opodatkowania tzw. podatkiem handlowym. Wskazała na art. 3 pkt 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 148), z którego wynika, że przychód z usług podlega daninie tylko, jeśli towarzyszą one sprzedaży towaru i nie są odrębnie zaewidencjonowane. Spółka przekonywała, że w jej przypadku tak nie jest, bo usługi nie mają charakteru pomocniczego do zbycia towaru i są odrębnie ewidencjonowane za pomocą księgowej ewidencji komputerowej.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że w opisanej sytuacji należy do podstawy opodatkowania podatkiem handlowym wliczyć całość uzyskanego przez spółkę przychodu.

W skardze do sądu spółka ponownie podkreśliła, że odrębnie ewidencjonuje przychód ze świadczonych usług. Ponadto – tłumaczyła – jej usługi nie mają charakteru pomocniczego do zbywanych towarów, bo klientom bardziej właśnie zależy na wykonaniu usługi.

Nie przekonało to jednak WSA w Łodzi. Sąd wyjaśnił, że dla potrzeb opodatkowania podatkiem handlowym stworzono fikcję prawną, w myśl której, jeśli w ramach jednej transakcji dochodzi do sprzedaży towarów i usług (które nie zostaną odrębnie zaewidencjonowane), to stanowi ona sprzedaż towarów.

Stwierdził też, że ewidencja księgowa za pomocą programu komputerowego nie jest ewidencją prowadzoną przy użyciu kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT, a do takiej właśnie odwołuje się art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przepis ten nie przewiduje wyjątków w tym zakresie.

WSA uznał także, że nie ma znaczenie subiektywne odczucie klienta co do charakteru nabywanego świadczenia. „Skoro za każdym razem, gdy występuje sprzedaż towarów i usług w ramach jednego świadczenia, całą wartość sprzedaży wlicza się do przychodu ze sprzedaży detalicznej, to usługa ma równorzędne znaczenie z towarem i nie bada się jej charakteru” – stwierdził WSA.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo