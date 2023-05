Dziś mija termin na rozliczenie się przez przedsiębiorców ze składki zdrowotnej za 2022 r. Ci, którzy zapłacili jej za dużo i dostaną zwrot nadpłaty, mają wątpliwości, jak powinni ująć składkę w rozliczeniach podatkowych. Wyjaśnia to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.

Pierwsza, najważniejsza wiadomość: zwrot nadpłaconej składki nie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej, a więc nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę (z jednym tylko wyjątkiem, o czym napiszemy dalej). Tego najbardziej obawiali się przedsiębiorcy, którzy odliczyli część składki zdrowotnej za 2022 r. od dochodu (przychodu) lub zaliczyli ją do kosztów podatkowych, a teraz, w 2023 r., dostaną jej zwrot z ZUS.

Druga wiadomość – równie korzystna, również dla księgowych – jest taka, że nie trzeba będzie korygować złożonych już zeznań za 2022 r. Niektórzy będą musieli pamiętać o tym za rok – przy składaniu zeznania za 2023 r. Otrzymany teraz zwrot będą musieli uwzględnić w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2024 r.

Skala podatkowa

Niczego w związku z otrzymaniem nadpłaty składki nie muszą zmieniać w swoich podatkowych rozliczeniach przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. rozliczali się z fiskusem według skali podatkowej. Przyczyna jest oczywista: składki tej w ogóle nie odliczali (nawet w części), więc teraz nie mają co oddawać fiskusowi.

Liniowy PIT

Co innego przedsiębiorcy, którzy płacili w 2022 r. podatek liniowy. Oni mogli zapłaconą składkę zdrowotną:

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – maksymalnie do 8700 zł (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT), lub

odliczyć od dochodu – maksymalnie do 8700 zł (na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

W obu przypadkach roczny limit odliczenia był taki sam, ale podatkowe skutki otrzymania nadpłaconej składki są inne.

Ci, którzy zaliczyli składkę do kosztów podatkowych, a teraz dostaną jej zwrot, muszą o tę kwotę zwiększyć koszty, ale generalnie zrobią to na bieżąco, nie wstecz. MF wskazuje w tym przypadku na art. 22 ust. 7c ustawy o PIT, zgodnie z którym korekty kosztu dokonuje się na bieżąco, jeżeli nie jest ona spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

Tylko jeżeli podatnik (lub jego księgowy) popełnił błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę, należy skorygować zeznanie PIT-36L za 2022 r. i wtedy niestety zapłacić odsetki za zwłokę. Prawdopodobnie jednak będzie tak w niewielu sytuacjach, bo z reguły powodem korekty jest różnica w wysokości dochodu (będącego podstawą wymiaru składki) – tego uwzględnionego w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych w 2022 r. i tego faktycznie uzyskanego, wykazanego w rocznym zeznaniu PIT-36L.

Podsumowując: tylko gdy w grę wchodzi błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, konieczna jest korekta zeznania PIT-36L i zapłata odsetek za zwłokę. W pozostałych przypadkach wystarczy skorygować koszty na bieżąco, a to oznacza brak odsetek. Tak wynika z odpowiedzi MF.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozliczający się liniowo odliczał składkę zdrowotną od dochodu (maksymalnie do 8700 zł), to otrzymany zwrot nadpłaty będzie musiał doliczyć do dochodu. Ale – uwaga – dopiero w zeznaniu rocznym za 2023 r., czyli składanym do końca kwietnia 2024 r.

MF wskazuje w tym przypadku jako podstawę prawną art. 45 ust. 3a ustawy o PIT. Przepis ten brzmi: „Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone”.

Ryczałt od przychodów

Podobnie będą musieli postąpić przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. płacili ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oni mogli odliczyć połowę zapłaconej składki zdrowotnej od przychodu, więc teraz – gdy dostaną zwrot nadpłaty – będą musieli doliczyć ją do przychodów. Ale zrobią to dopiero w zeznaniu rocznym za 2023 r., czyli składanym w 2024 r. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540).

Skąd te nadpłaty?

Jeden powód nadpłat już wspomnieliśmy. Jest to różnica w wysokości dochodu – tego uwzględnionego przy miesięcznych wpłatach składki w 2022 r. i tego faktycznie uzyskanego, wykazanego w zeznaniu rocznym PIT-36L.

Drugim powodem może być wsteczna zmiana formy opodatkowania. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy wybrali na 2022 r. liniowy PIT lub ryczałt, wyjątkowo mogli zmienić swój wybór – na PIT według skali podatkowej. Czas na to był do 2 maja 2023 r. Niewykluczone więc, że ktoś, kto płacił w 2022 r. zryczałtowaną składkę zdrowotną, bo wybrał ryczałt ewidencjonowany, a do 2 maja br. rozliczył się z podatku według skali (złożył PIT-36), nadpłacił składkę ze względu na osiągnięty w 2022 r. niski dochód lub poniesioną podatkową stratę. ©℗

