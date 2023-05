44 proc. Polaków twierdzi, że roczne rozliczenie podatkowe za 2022 r. jest dla nich korzystniejsze niż zeszłoroczne – wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. 19 proc. uważa, że na nim straciło.

We wtorek minął termin rozliczenia się z fiskusem. Ten rok podsumował działanie Polskiego Ładu. Do tego skala podatkowych zwrotów była rekordowa. Według ostatnich danych Ministerstwa Finansów (MF) do 15 mln podatników trafi ponad 18 mld zł, ostateczna liczba może być jeszcze wyższa.

Jak pokazują rozliczenia z poprzednich lat, łączna liczba podatników PIT przekracza 26 mln. Dla większości z nich nowy system jest korzystniejszy. A mimo to, jak wynika z badania, odsetek zadowolonych nie przekracza połowy.

Szczegółowe wyniki pokazują, że w podziale na miesięczny dochód najwięcej pozytywnych ocen jest wśród osób zarabiających między 1 tys. a 2 tys. zł oraz 4 tys. i 5 tys. zł. Ponad połowa z nich uważa rozliczenie za bardziej korzystne niż do tej pory. Z kolei najwięcej niezadowolonych jest w grupie zarabiających powyżej 7 tys. zł

Rząd stara się zdyskontować rozliczenie podatkowe, chwaląc się zwrotami. To kontruje opozycja, wypominając, że z powodu wysokiej inflacji ich realna wartość jest znacznie niższa.

Nasze badanie zostało przeprowadzone na finiszu rozliczeń w ostatnich dniach kwietnia. ©℗