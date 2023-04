Ranking pokazuje nam dużą pracę, którą wykonały urzędy, aby przybliżyć się do podatnika.

Zmienił się nie tylko język (na bardziej przystępny i czytelny), lecz także środki komunikacji – coraz częściej zamiast oficjalnego pisma możemy spotkać się z prośbą przekazaną przez urzędnika e-mailem lub telefonicznie. Ten trend oceniam pozytywnie.

Ma on również odzwierciedlenie w stosowanych przez organy trybach. Oczywiście można tu wskazać na sztandarowy Program Współdziałania. W praktyce urzędów skarbowych warto zauważyć także coraz szersze wykorzystanie instytucji czynności sprawdzających, które są w pewnych zakresach alternatywą do prowadzenia zdecydowanie bardziej obwarowanych przepisami kontroli podatkowych. Jak się okazuje – skuteczną alternatywą. Przy stale wzrastającej liczbie kontroli podatkowych, których w 2022 r. przeprowadzono blisko 15 proc. więcej niż w 2021 r., to czynności sprawdzające doprowadziły w zeszłym roku do zidentyfikowania największej kwoty uszczupleń, ponad półtora razy większej niż w przypadku kontroli podatkowych.

Statystyki te potwierdzają, że urzędy skarbowe najlepiej odgrywają swoją rolę, będąc blisko podatnika, stosując uproszczone środki i wspierając podatników w samo opodatkowaniu – co zresztą znalazło odzwierciedlenie w niedawno zapowiedzianej nowelizacji ordynacji podatkowej. Projekt zmian ma przewidywać zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia jego uprawnień w ramach czynności sprawdzających.

Stosowanie uproszczonego trybu czynności sprawdzających niesie zaś za sobą także wyzwania, np. dla poszanowania praw podatnika, i wymaga szczególnej uwagi obydwu stron. ©℗