Spółka deweloperska może odliczyć VAT od wydatków na prace naprawcze i usunięcie wad budynku, nawet jeżeli spodziewa się odszkodowania z polisy pracowni architektonicznej lub generalnego wykonawcy – potwierdził WSA w Warszawie.

Chodziło o spółkę, która przy wznoszeniu budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym skorzystała z usług pracowni architektonicznej oraz powierzyła specjalistycznej spółce generalne wykonawstwo. Gdy budowa została zakończona, odbiory lokali wykazały jedynie drobne usterki, które zostały niezwłocznie usunięte.

Z czasem jednak, w wyniku naturalnego osiadania budynku, pojawiły się pęknięcia. Ekspertyza techniczna wykazała, że popełniono błąd przy projektowaniu konstrukcji budynku i niezbędne jest jej wzmocnienie. Nie wykluczono, że do powstania wady lub co najmniej jej powiększenia mógł przyczynić się również generalny wykonawca.

Z uwagi na upływ kodeksowych terminów przedawnienia spółka widziała małe szanse na uzyskanie odszkodowania za wady fizyczne z tytułu roszczeń umownych oraz rękojmi. Zamierzała natomiast wystąpić o odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych pracowni architektonicznej lub generalnego wykonawcy.

Niezależnie od tego prowadziła już prace naprawcze w celu usunięcia wad budynku. Sądziła, że nie będzie to przeszkodą do odliczenia VAT naliczonego przy tych wydatkach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że spółce nie przysługuje prawo do tego odliczenia, bo – jak argumentował – ponoszone przez nią wydatki pozostają w ścisłym związku z postępowaniem odszkodowawczym i przez to nie są związane z żadnymi czynnościami opodatkowanymi VAT.

Interpretację tę uchylił warszawski WSA. Uznał, że wydatki na prace naprawcze pozostają w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez spółkę, a przyznanie prawa do odliczenia VAT nie jest w żaden sposób uzależnione od uzyskania odszkodowania. Są to bowiem wydatki na wytworzenie towaru – w tym wypadku nieruchomości.

Sąd orzekł, że dla odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych wydatków bez znaczenia jest to, czy i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej spółka otrzyma ewentualnie odszkodowanie i czy jego otrzymanie będzie stanowić czynność opodatkowaną.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

OPINIA

Wyrok korzystny nie tylko dla branży budowlanej

Orzeczenie WSA w Warszawie jest korzystne nie tylko dla podatników z branży budowlanej, ale również dla innych branż, w których pojawiają się koszty związane z usunięciem wad lub usterek wytworzonych produktów. Istotne w tej sprawie było to, że sprzedawany przez dewelopera towar (lokal mieszkalny) powinien być kompletny i niewadliwy. Brak takich cech zmusił dewelopera do usunięcia wszelkich wad, przez co poniesione na ten cel wydatki były ściśle związane z wytworzeniem tego towaru. Deweloper ma więc prawo odliczyć VAT z tego tytułu, co słusznie potwierdził WSA. Prezentowane przez organy podatkowe stanowisko kwestionujące to prawo pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą neutralności VAT.

