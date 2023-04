Sejm odrzucił w ubiegłym tygodniu poprawkę Senatu, który był przeciwny wprowadzaniu zmian do uchwalonej 26 stycznia 2023 r. ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326). W związku z decyzją posłów ustawa ta zostanie skorygowana, zanim jeszcze wejdzie w życie, co zasadniczo ma nastąpić 22 maja br.

Zmiany do niej czekają już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że co do zasady fundacja będzie zwolniona z podatku dochodowego, a więc również w zakresie szeroko rozumianych zysków kapitałowych (np. otrzymywanych dywidend).