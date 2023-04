Nie można do niej przenieść zasad, jakie stosujemy w organizacjach non profit. Jest to nowy twór i trzeba uwzględnić jego specyfikę. Już sam moment rozpoczęcia ewidencji może być problematyczny.

22 maja br. wejdzie w życie ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326; dalej: u.f.r.). Zostało jeszcze trochę czasu, ale to już najwyższa pora, aby przemyśleć rozwiązania związane z obsługą tego podmiotu od strony finansowo-księgowej. Jest to szczególnie ważne ze względu na potencjalne skutki podatkowe.