We wcześniejszej ich wersji – z 18 września 2019 r. – minister w ogóle nie poruszał tej kwestii, ale od początku funkcjonowania ulgi termomodernizacyjnej (tj. od 1 stycznia 2019 r.) przyjmowano, że zakup klimatyzatora nie uprawnia do odliczenia. Urządzenie to nie jest bowiem wymienione w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273) zawierającym katalog wydatków, które można odjąć w ramach ulgi.

Czasami w tym zakresie pojawiają się korzystne interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ale wyłącznie ze względu na opis stanu faktycznego, który podatnicy zamieszczają we wniosku o interpretację. Twierdzą bowiem, że klimatyzator, o który pytają, ma nie tylko funkcję grzania, ale jest wręcz pompą ciepła typu powietrze-powietrze.