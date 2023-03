Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD468 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów), faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem ogólnopolskiego programu informatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i – co ważne – każda będzie wystawiana w ujednoliconym formacie XML. Należy dodać, że obecnie na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707) już funkcjonuje system o takiej samej nazwie, ale korzystanie z niego jest dobrowolne. Jak w praktyce będzie wyglądał proces wysyłki i odbioru faktur ustrukturyzowanych? Zagadnienie to budzi liczne pytania, które dotyczą przygotowania podatników do wdrożenia systemu KSeF. Na część z nich odpowiadają dziś eksperci podatkowi prowadzący na Platformie Wiedzy MDDP szkolenie „Krajowy System e-Faktur – jak przygotować swoją firmę?”.

Data wystawienia