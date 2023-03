Jeśli chodzi o opodatkowanie zrzutek, to należy zachować status quo. W większości z nich mamy bardzo dużo niewielkich wpłat. Jeśli doszłoby do zmian, to większość zrzutek zostałaby opodatkowana. Jedyną alternatywą byłoby założenie fundacji.

W kwietniu br. sejmowa komisja ds. deregulacji ma zarekomendować posłom odrzucenie weta Senatu w sprawie ustawy derogacyjnej. To by oznaczało, że w ustawie o podatku od spadków i darowizn zostaną wprowadzone zbiorcze limity darowizn zwolnionych z opodatkowania. Wcześniej inna komisja ma zaproponować poprawkę, która ma wyłączyć zrzutki z opodatkowania. Jakie rozwiązanie powinno zostać pana zdaniem, jako bezpośrednio zainteresowanego, wprowadzone? Jeśli chodzi o opodatkowanie zrzutek, to należy zachować status quo. W większości z nich mamy bardzo dużo niewielkich wpłat. Jeśli doszłoby do zmian, to większość zrzutek zostałaby opodatkowana. Jedyną alternatywą byłoby założenie fundacji.