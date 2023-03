Dlaczego nie pomyślało o tym wcześniej? I co takiego się stało, że resort wraca do koncepcji wypracowanej w ubiegłych latach? Spytaliśmy o to wczoraj, ale dostaliśmy wymijającą odpowiedź. Poinformowano nas tylko, że priorytetem jest usługa Twój e-PIT i że „w kolejnych etapach są udostępniane formularze w e-Deklaracjach”. Szkoda, że te kolejne etapy przypadają na półmetek rozliczeń.

Usługa Twój e-PIT polega na wypełnieniu zeznania przez skarbówkę. To duża wygoda dla podatników, ale jak pokazuje życie – także problem. Gdyby nie nasz artykuł, to najpewniej mało który senior z ulgą w PIT wiedziałby, że musi sprawdzić swoje zeznanie wypełnione mu przez skarbówkę. Komunikat Ministerstwa Finansów ukazał się w tej sprawie 27 lutego br., cztery dni po naszym artykule „Seniorzy z dużym ryzykiem błędu w zeznaniu” (DGP nr 38/2023).