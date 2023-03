Zmiany są związane z nowelizacją z 9 grudnia 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w zakresie tzw. pakietu paliwowego. Wprowadziła ona różne terminy zapłaty podatku w zależności od tego, czy i kiedy wystawiono fakturę. Z nowelizacji wynika bowiem, że gdy pięciodniowy termin płatności VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw przypadnie na dzień wcześniejszy niż dzień wystawienia faktury, to termin ten upływa w dniu następującym po dniu wystawienia tego dokumentu, nie później jednak niż 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy.

Problem polega na tym, że obecny wzór deklaracji VAT-14 nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury. Efekt jest taki, że przy wpłacie po upływie pięciu dni od daty transakcji system ZEFIR 2 automatycznie nalicza odsetki za zwłokę, mimo że nie zawsze są one należne. Ministerstwo Finansów samo przyznaje to w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.