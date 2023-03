Od tego dnia notariusze muszą elektronicznie przesyłać wypisy aktów notarialnych - do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. To oznacza, że do 7 marca 2023 r. mogli po raz ostatni uczynić to jeszcze w formie papierowej, przesyłając wypisy dokumentów sporządzonych w lutym. Dzięki zmianie, która nastąpiła 1 marca br., przenosimy się w XXI w. Dla porównania w ubiegłym roku otrzymaliśmy w formie papierowej ponad 1,6 mln wypisów aktów notarialnych. Przypomnę, że już od 15 grudnia 2022 r. notariusze przeszli na elektroniczne przesyłanie generalnemu inspektorowi informacji finansowej rozszerzonych informacji o czynnościach notarialnych (tj. do systemu SI GIIF). Obecnie zatem przesyłają do systemu GIIF informację o czynnościach notarialnych wraz z załączoną treścią wypisu aktu notarialnego, a do nowej bazy CREWAN - same wypisy.