Wymienię trzy najważniejsze. Pierwszy dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. Przypomnę, że została ona ustalona na poziomie 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w rezultacie wyniosła 419,92 zł. Ustawodawca zatem z jednej strony postanowił, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. jest ustalona według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r, ale z drugiej strony odebrał przedsiębiorcom prawo, które do tego dnia im przysługiwało - odliczenia od podatku kwoty stanowiącej 7,75 proc. wymiaru tej składki. W rezultacie, w mojej ocenie, ciężar finansowy tej składki został w całości nałożony na przedsiębiorców, ponieważ po pierwsze, została ona ustalona nieadekwatnie do dochodu, a po drugie, nie dano możliwości jej odliczenia, choćby częściowego (z wyjątkiem części podatników podatku liniowego).