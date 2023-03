Chodzi o samochody osobowe. W tym wypadku przepisy ograniczają – do 150 tys. zł – możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz rat od leasingu operacyjnego. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 4 i pkt 49a ustawy o CIT (analogicznie z art. 23 ust. 1 pkt 4 i pkt 47a ustawy o PIT).