Wskazaliśmy m.in. na niekonsekwencję ustawodawcy. W świetle bowiem interpretacji indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedsiębiorca , który w majątku prywatnym ma papiery wartościowe warte ponad 4 mln zł i zaplanował przeprowadzkę do Włoch, musi zapłacić exit tax, czyli podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (interpretacja z 3 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.697. 2022.1.MR). Nie zapłaci go natomiast od kryptowalut (np. bitcoinów), nawet gdy ich wartość przekracza 4 mln zł. Nie spełniają one bowiem definicji składnika majątku w rozumieniu art. 30da ust. 3 ustawy o PIT (interpretacja z 22 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.809. 2022.1.NM).