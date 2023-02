W ramach wsparcia lokalnych przedsiębiorców gmina zawarła ze spółką Y umowę, w której spółka zobowiązała się do częściowego sfinansowania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o potrzebnych jej parametrach. Na podstawie tej umowy Y przekazała na rzecz zakładu budżetowego 90 000 zł, a pozostałą część inwestycji sfinansowała gmina i zakład budżetowy. Przekazana kwota nie stanowi darowizny na rzecz gminy/zakładu budżetowego. W związku z dofinansowaniem budowy sieci kanalizacyjnej spółka nie nabywa jakichkolwiek praw ani roszczeń do wybudowanej instalacji. Czy w przypadku poniesienia przez spółkę takiego wydatku będzie on stanowić dla Y koszt uzyskania przychodu?