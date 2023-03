Nie można zapominać o tym, że chociaż obecnie funkcjonujące procedury fiskalne ograniczają roczne obowiązki podatnika PIT, to jednak cały czas ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i ich rozliczenie. Owszem, dużym ułatwieniem jest choćby usługa Twój e-PIT, która faktycznie pomaga w dokonaniu rocznego rozliczenia rocznego – chociaż interfejs i jego grafika trąci myszką (przynajmniej takie jest moje odczucie), a serwery resortu finansów nie zawsze są w stanie płynnie obsłużyć wszystkich zainteresowanych. Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie systemy oraz informacje od płatnika, a także podmiotów, które, nie pełniąc obowiązków płatniczych, mają przekazać informacje o uzyskanych przychodach – czy to przez PIT-11 czy PIT-8C, jedynie wspomagają podatnika. Tylko niektórzy podatnicy mogą bowiem pozwolić sobie na automatyczne złożenie zeznania rocznego w PIT, tj. zeznanie „złoży się” bez ich ingerencji wraz z upływem terminu do dokonania rozliczenia (w tym roku, za 2022 r., jest to 2 maja 2023 r.). Niejednokrotnie podatnik – nawet ten uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika – musi jednak zainteresować się swoim zeznaniem, np. aby zastosować ulgę podatkową (albo właśnie jej nie zastosować).