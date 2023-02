Hipotetyczne odsetki to takie, które trzeba byłoby zapłacić, pożyczając pieniądze np. w banku. Spółki, które zatrzymują wypracowany zysk i przekazują go na kapitał rezerwowy lub zapasowy, mogą zaliczyć takie hipotetyczne odsetki do kosztów uzyskania przychodów. Pozwala na to art. 15cb ustawy o CIT.