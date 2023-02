Spółka z branży IT, która poniosła wydatki, kupując prawa do korzystania z adresów IP, ujmuje je w czasie, proporcjonalnie do okresu, na jaki zostały zakupione – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która w ramach usług w obszarze IT tworzy rozwiązania w postaci algorytmów i programów służących do rozwoju strategii marketingowych w internecie. Spółka nabywa w tym celu prawa do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania z konkretnych adresów IP (unikalnych adresów identyfikujących urządzenia w internecie lub sieci lokalnej). Wyjaśniła, że jest użytkownikiem końcowym adresów IP, natomiast nie nabywa w ten sposób żadnej wartości niematerialnej i prawnej, nie są to więc ani autorskie prawa majątkowe, ani pokrewne prawa majątkowe, ani licencje.