Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać, jeśli środek trwały jest m.in. zdatny do użytku. Jeśli firma w trakcie prac badawczo-rozwojowych sprawdza prototyp i konfiguruje go, to nie jest on jeszcze zdatny do użytku – orzekł NSA.

Obecnie obowiązuje nowa ulga na prototyp (patrz: ramka), ale wykładnia sądu kasacyjnego jest wciąż aktualna, ponieważ prototypu nie można amortyzować. Chodziło o producenta włóknin. Spółka realizowała innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, który polegał na opracowaniu prototypu – demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin. Cel był taki, aby produkcja była możliwa nawet 24 godz. na dobę przez cały rok, a także żeby była bardziej ekologiczna i zużywała mniej energii.