Termin na złożenie formularza PIT za 2022 r. rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 2 maja 2023 r. Wyższa kwota wolna, podniesienie drugiego progu do 120 tys. zł, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku – to główne punkty reformy znanej jako Polski Ład, które po raz pierwszy znajdą zastosowanie w rozliczeniu rocznym. Tegoroczna „akcja PIT” będzie wyjątkowa, bo w połowie ubiegłego roku weszły w życie kolejne zmiany pod hasłem #NiskiePodatki, a potocznie: Polski Ład 2.0.

PIT 2022. Cały rok rozliczymy według przepisów obowiązujących od lipca

Polski Ład 2.0 spowodował m.in., że:

- podstawowa stawka PIT zmalała z 17% do 12%. Chociaż zmiana obowiązuje od 1 lipca, w rozliczeniu PIT będzie stosowana do całego roku;

- zlikwidowana została ulga dla klasy średniej;

- zniesiony został krytykowany mechanizm rolowania zaliczek;

Zmiany zaplanowano tak, by były korzystne dla podatników. W wyjątkowych sytuacjach ochroną dla podatników będzie tzw. hipotetyczny podatek należny. Urząd skarbowy wyliczy go automatycznie na starych zasadach dla tych, którym przysługiwała ulga dla klasy średniej. Jeśli Polski Ład 1.0 okaże się jednak korzystniejszy niż Polski Ład 2.0, podatnik otrzyma zwrot różnicy.

PIT 2022. Nowe ulgi podatkowe

Po raz pierwszy rozliczymy nowe ulgi typu „PIT zero”: ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+ oraz ulgę dla pracujących seniorów. Nowością są też ulgi dla przedsiębiorców, m.in. na innowacyjnych pracowników, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację i na sponsoring. Obniżyć podatek można ponadto dzięki uldze na zabytki.

PIT 2022. Kiedy można zmienić wstecznie formę opodatkowania

Zwykle wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej (lub najmu) był wiążący na cały rok. Tym razem jest inaczej. Ustawodawca przewidział możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania: ryczałtowcy i liniowcy mogą cały rok 2022 rozliczyć według skali. Opłacalność tego rozwiązania zależy od sytuacji indywidualnej danego podatnika. By z tej możliwości skorzystać, należy rozliczyć się na formularzu PIT-36, a nie PIT-28 czy też PIT-36L. Ryczałtowcy musza ponadto zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

PIT za 2022. 1,5% podatku dla OPP zamiast 1%

Od lat chętnie wspomagamy organizacje pożytku publicznego 1% podatku. Tym razem możemy przekazać im 1,5%. Zmiana wynika z faktu, że dla większości Polaków podatki stały się niższe, organizacje otrzymałyby więc mniej wpływów z 1%.

Najważniejsze zmian w PIT wprowadzone w 2022

Jak działa nowa skala podatkowa i co oznacza podwyższenie kwoty wolnej od podatku? Jakie są nowe zasady rozliczeń składki zdrowotnej?