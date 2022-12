Mowa o objaśnieniach z 27 grudnia 2022 r. w sprawie ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia. Zostały one wydane „z urzędu w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe”.

„Zastosowanie się przez podatnika w okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k–14m ustawy ordynacja podatkowa” – czytamy na str. 3. To standardowa formułka, ale o ważnym znaczeniu prawnym.