Firma chciała się upewnić, że nie straci prawa do estońskiego CIT . Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że jeśli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. zostanie przeprowadzone według kodeksu spółek handlowych, to powstały podmiot wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego spółki przekształcanej (komandytowej). Nie dojdzie bowiem do likwidacji działalności gospodarczej, lecz do jej kontynuacji, tyle że w innej, nowej formie prawnej.