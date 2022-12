Mimo że nie mówi się już o skali zakażeń koronawirusem, a obostrzenia z nim związane ograniczają się niemal wyłącznie do noszenia maseczek w aptekach i placówkach służby zdrowia, to nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego i część związanych z nim obostrzeń. Ułatwiają one pracę urzędnikom i sędziom, ale ograniczają prawa podatników.

Niestety, jak to często w Polsce bywa, wprowadzone rozwiązania doraźne, mające rozwiązać konkretny problem, okazały się trwałe, pomimo że nie spełniają już swojego podstawowego celu. Przykładem stosowania przepisów covidowych z uszczerbkiem dla praw podatników jest wydłużenie z trzech do sześciu miesięcy czasu na wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 31g ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) czas na rozpatrzenie wniosków o wydanie interpretacji złożonych do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego został wydłużony do sześciu miesięcy. Przypomnijmy, że termin, jaki przysługuje dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej na wydanie interpretacji, ma szczególne znaczenie. W razie jego przekroczenia uznaje się bowiem, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.