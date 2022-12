Otrzymanie darowizny co do zasady nie podlega opodatkowaniu PIT , ponieważ przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180; dalej: ustawa o PIT) nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, gdy faktycznym tytułem do przekazania środków pieniężnych lub rzeczowych jest darowizna, a więc jest to świadczenie bezpłatne, niestanowiące jakiejkolwiek formy ukrytego wynagrodzenia za wykonaną pracę czy też świadczenia wzajemnego.