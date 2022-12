Całkiem co innego stwierdził NSA 19 października br. (sygn. akt II FSK 572/22). Wtedy uznał, że kosztem uzyskania przychodu są tylko wydatki na integrację pracowników etatowych, bo – jak orzekł – kto prowadzi działalność samodzielnie i na własny koszt, „kieruje się zasadami zwiększania zysku” i „nikt go do tego nie motywuje”.