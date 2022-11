Zarówno fiskus , jak i sąd uważają, że są to koszty reprezentacji służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy wśród jej współpracowników. Nie mogą być więc zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, bo wyklucza to art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT).