Chodziło o golfistę, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Mężczyzna uważał, że wygrane w Niemczech powinny być opodatkowane wyłącznie tam. Był zdania, że co do zasady, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy stosować metodę wyłączenia z progresją, ale w jego przypadku – jak twierdził – wartość niemieckiej wygranej nie będzie miała w ogóle wpływu na polski podatek. Jego argumentem było to, że w Polsce płaciłby od polskich wygranych podatek zryczałtowany, według stawki 10 proc., zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT