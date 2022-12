Problem powstał, gdy nauczycielka otrzymała z funduszu dofinansowanie do wczasów pod gruszą (1185 zł). Księgowa w szkole naliczyła podatek, bo nie uwzględniła zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Przysługuje ono do kwoty 4,5 tys. zł rocznie (do końca czerwca 2022 r. było to 3 tys. zł).